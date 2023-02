Venezia | giovane arbitro spiega le regole su TikTok | l’Aia lo sospende fino al 2024 – Il video

(Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Iuliano,della sezione di Mestre, noto online come “Arbitrino” non potrà rientrare in campo prima dell’estate. Nel maggio dello scorso anno è stato, infatti, punito con un provvedimento di inibizione da parte del, che a maggio l’ha fermato per 5 mesi e a novembre gliene ha aggiunti altri 18. La motivazione? Il 23enne ha violato il regolamento dell’Associazione italiana arbitri, pubblicandosu. «Ho iniziato per caso, a pandemia inoltrata, su consiglio di un amico che rivelava i segreti del calcio giocato. Ho pensato: perché non farlo spostando il focus sugli arbitri?», hato a La Stampa. Detto fatto: nel giro di pochi mesi Iuliano è diventato l’più “famoso” d’Italia con 182mila follower su...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messveneto : Addio ad Armando Pujatti, imprenditore lungimirante morto a 56 anni: ha fondato l’impero della cucina industriale:… - alucheroni : RT @corriereveneto: Venezia, sospeso giovane arbitro di calcio: spiegava le regole su TikTok - infoitsport : Venezia, sospeso giovane arbitro di calcio: spiegava le regole su TikTok - gianlucalibrale : RT @corriereveneto: Venezia, sospeso giovane arbitro di calcio: spiegava le regole su TikTok - corriereveneto : Venezia, sospeso giovane arbitro di calcio: spiegava le regole su TikTok -

...aper festeggiare il Carnevale, l'idea era quella di fermarsi a Treviso per ripartire il giorno seguente verso Torino. Purtroppo il tragico incidente ha posto fine alla vita dellaAlessandro Iuliano, arbitro della sezione di Mestre, noto online come " Arbitrino " non potrà rientrare in campo prima dell'estate 2024. Nel maggio dello scorso anno è stato, infatti, punito con un ...

Venezia, giovane arbitro spiega le regole su TikTok: l'Aia lo ... Open

Carnevale Venezia: in 40mila per la prima sfilata dei carri allegorici ... Live Comune di Venezia

Giovane donna aggredita nel campiello: salvata da una guardia giurata di passaggio ilgazzettino.it

Carnevale Venezia 2023: le maschere tradizionali di Colonia ... Live Comune di Venezia

Movida a Venezia, nuovo episodio di violenza nella notte: giovane ... Open

Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Era andata a Venezia per festeggiare il Carnevale ma quel viaggio, in compagnia di tre amici, è finito in tragedia: Clara Amman, 23enne romana, di ritorno dai festeggiamenti è ...