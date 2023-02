Venerato | “Kvara ha scelto il progetto ai soldi | ama Napoli e vuole rimanere”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttonapoli : Rai, Venerato svela: “Kvara ama Napoli, è felice di restare. Ha scelto il progetto ai soldi” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Kvara vuole restare a Napoli, pronto un rinnovo a 2,5 milioni più bonus' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Kvara vuole restare a Napoli, pronto un rinnovo a 2,5 milioni più bonus' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Kvara vuole restare a Napoli, pronto un rinnovo a 2,5 milioni più bonus' - susydigennaro : RT @napolimagazine: RAI - Venerato: 'Kvara vuole restare a Napoli, pronto un rinnovo a 2,5 milioni più bonus' -

...in diretta a 'La Domenica Sportiva' su Rai 2. Mercato Napoli, Kvaratskhelia verso il rinnovo Ecco gli aggiornamenti rivelati in diretta: "Se per Osimhen bisognerà aspettare giugno, su...A "1 Football Club", è intervenuto Ciro, giornalista Rai. Di seguito, di seguito un estratto del suo intervento

Rai, Venerato svela: “Kvara ama Napoli, è felice di restare. Ha scelto ... Sport Napoli News

Venerato: "Ottimismo per il rinnovo di Kvara" Siamo il Napoli

Rai - Kvara vuole restare! L'offerta del Napoli per il prolungamento: non ci sarà la clausola Tutto Napoli

Venerato: “Osimhen Asta Arsenal-Chelsea da 150 milioni. Le ultime su Kvara” napolipiu.com

Venerato vuota il sacco su futuro Osimhen, Kvara, Zielinski e ... Sportevai.it

"E non ha chiesto neanche una clausola rescissoria, che di solito è la scappatoia legale che chiedono i calciatori per andar via".Calciomercato Napoli, Venerato: "Kvara firmerà il rinnovo" Intervenuto a 'Terzo tempo' su Tele A, il giornalista di mercato della Rai Ciro Venerato ha parlato del Napoli di Kvaratskhelia. Queste le su ...