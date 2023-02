Venerato: “Ho una notizia ufficiale sul mercato del Napoli” (Di martedì 21 febbraio 2023) Calciomercato Napoli, il giornalista Ciro Venerato ha svelato l’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per Frattesi. Durante l’ultima puntata di Terzo Tempo, in onda su Tele Ai, l noto giornalista sportivo della RAI, Ciro Venerato, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il calciomercato del Napoli. Secondo Venerato, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe partecipato all’asta per l’acquisizione del centrocampista Frattesi, ma la concorrenza sarebbe agguerrita con Juventus, Inter e il Brighton di mister Roberto De Zerbi che punta a fare fastidio alle società italiane. Secondo le parole del giornalista, Frattesi potrebbe portare un contributo importante alla squadra di mister Luciano Spalletti, poiché ha delle caratteristiche differenti rispetto agli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Calcio, il giornalista Ciroha svelato l’interesse del club di Aurelio De Laurentiis per Frattesi. Durante l’ultima puntata di Terzo Tempo, in onda su Tele Ai, l noto giornalista sportivo della RAI, Ciro, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti il calciodel. Secondo, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe partecipato all’asta per l’acquisizione del centrocampista Frattesi, ma la concorrenza sarebbe agguerrita con Juventus, Inter e il Brighton di mister Roberto De Zerbi che punta a fare fastidio alle società italiane. Secondo le parole del giornalista, Frattesi potrebbe portare un contributo importante alla squadra di mister Luciano Spalletti, poiché ha delle caratteristiche differenti rispetto agli ...

