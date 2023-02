Vaccino obbligatorio incostituzionale nel caso di un militare difeso da un avvocato di Martina Franca La decisione della Consulta (Di martedì 21 febbraio 2023) La Corte Costituzionale con sentenza n.25 depositata in data 20.02.2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano preventivamente individuate in sede legislativa. La Corte Costituzionale si è pronunciata a seguito dell’ordinanza resa in data 02.02.2022 dal G.I.P. del Tribunale militare di Napoli, Dott. Andrea Cruciani, dinanzi al quale era comparso un Ufficiale dell’Aeronautica militare, difeso dall’avv. Francesco Terruli, del Foro di Taranto. Questi i fatti. La Procura militare aveva chiesto il rinvio a ... Leggi su noinotizie (Di martedì 21 febbraio 2023) La Corte Costituzionale con sentenza n.25 depositata in data 20.02.2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.206-bis, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 (Codice dell’ordinamento), nella parte in cui autorizza la sanitàa imporre al personalela somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano preventivamente individuate in sede legislativa. La Corte Costituzionale si è pronunciata a seguito dell’ordinanza resa in data 02.02.2022 dal G.I.P. del Tribunaledi Napoli, Dott. Andrea Cruciani, dinanzi al quale era comparso un Ufficiale dell’Aeronauticadall’avv. Francesco Terruli, del Foro di Taranto. Questi i fatti. La Procuraaveva chiesto il rinvio a ...

