Va a riposarsi dopo pranzo: la moglie lo trova morto sul divano (Di martedì 21 febbraio 2023) Un malore fatale, una morte improvvisa che ha sconvolto la comunità di Monselice, in provincia di Padova. Carlo Fattore, agente di commercio di 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione dove viveva insieme alla moglie e... Leggi su europa.today (Di martedì 21 febbraio 2023) Un malore fatale, una morte improvvisa che ha sconvolto la comunità di Monselice, in provincia di Padova. Carlo Fattore, agente di commercio di 50 anni, è statoto senza vita nella sua abitazione dove viveva insieme allae...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiccoloDrago65 : Io me li ricordo quelli che prima della Coppa del Mondo postavano #DiMaria 'si riposa per giocare in Qatar',e dopo… - 4LEX4ND4N0V1C : RT @Matthewjumped: Mkhitaryan che dopo il goal va subito a casa per riposarsi perché la partita in champions non si giocherà da sola https… - MFehdi374 : RT @Matthewjumped: Mkhitaryan che dopo il goal va subito a casa per riposarsi perché la partita in champions non si giocherà da sola https… - betta941 : RT @Matthewjumped: Mkhitaryan che dopo il goal va subito a casa per riposarsi perché la partita in champions non si giocherà da sola https… - _andre24 : RT @Matthewjumped: Mkhitaryan che dopo il goal va subito a casa per riposarsi perché la partita in champions non si giocherà da sola https… -