Uso dell'IA in guerra: più di 50 nazioni concordano che è un problema da affrontare subito (Di martedì 21 febbraio 2023) Si è tenuto all'Aia il primo vertice globale sull'intelligenza artificiale responsabile nel settore militare (REAIM), è stato firmato un accordo per portare l'argomento in cima all'agenda politica....

