Uomini e donne, Vittoria Deganello: una gravidanza difficile tra le batoste dell’ex compagno (Di martedì 21 febbraio 2023) La gravidanza di Vittoria Deganello, in dolce attesa da otto mesi, è stata oscurata dalle continue difficoltà che sta affrontando, così l’ ex volto di Uomini e donne, ha parlato di batoste che le buttano giù, ma non ha rivelato i dettagli della situazione. Tuttavia, sembra che tutto sia legato all’ex compagno Alessandro Murgia, con cui ha avuto una breve relazione prima di rimanere incinta. La giovane parla con il cuore in mano alla famiglia e a tutti coloro che la seguono e la sostengono in questo momento particolarmente complicato e difficile. Uomini e donne, la rivelazione di Vittoria Deganello Vittoria ha ammesso di non essere abituata a mostrarsi vulnerabile, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Ladi, in dolce attesa da otto mesi, è stata oscurata dalle continue difficoltà che sta affrontando, così l’ ex volto di, ha parlato diche le buttano giù, ma non ha rivelato i dettagli della situazione. Tuttavia, sembra che tutto sia legato all’exAlessandro Murgia, con cui ha avuto una breve relazione prima di rimanere incinta. La giovane parla con il cuore in mano alla famiglia e a tutti coloro che la seguono e la sostengono in questo momento particolarmente complicato e, la rivelazione diha ammesso di non essere abituata a mostrarsi vulnerabile, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Oggi #20febbraio è la Giornata Nazionale del #PersonaleSanitario. Il nostro ringraziamento va ancora una volta a tu… - msgelmini : Grazie alle donne e agli uomini del Servizio sanitario nazionale. La #sanità è la vera emergenza, bisogna investire… - PagellaPolitica : ? @ellyesse ha ragione: in Italia le donne si laureano in media con risultati migliori degli uomini, ma dopo cinque… - BagueraDaniela : RT @Uni91070952: Il nazismo fu sconfitto dai sovietici ma l'Europa fu 'liberata' dagli USA Non ci sono bastati 80 anni da quegli eventi per… - ScrivanoScriv7 : @AdrianaSpappa Diteglielo a Parsi, l'ebreo, che Putin disse: Se Berlusconi fosse andato con uomini, non lo avrebber… -