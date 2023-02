Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri offende una dama: “Sei fatta male” (Di martedì 21 febbraio 2023) Ancora una volta a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri è scaduto in dichiarazioni tutt’altro che da gentiluomo quale dovrebbe essere. Nella fattispecie, nel corso dell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi andata in onda su Canale 5, il cavaliere del trono over ha offeso una dama, Desdemona, con la quale pare ci avesse provato ma che gli ha rifilato un bel due di picche. Le sue parole ovviamente non sono piaciute né ai presenti in studio, né sul web, i cui utenti si sono scagliati compatti contro Riccardo. Uomini e Donne, il periodo nero di Riccardo Guarnieri Quello che sta vivendo attualmente a Uomini e Donne non è certo un bel periodo per Riccardo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 21 febbraio 2023) Ancora una volta aè scaduto in dichiarazioni tutt’altro che da gentiluomo quale dovrebbe essere. Nella fattispecie, nel corso dell’ultima puntata del talk show di Maria De Filippi andata in onda su Canale 5, il cavaliere del trono over ha offeso una, Desdemona, con la quale pare ci avesse provato ma che gli ha rifilato un bel due di picche. Le sue parole ovviamente non sono piaciute né ai presenti in studio, né sul web, i cui utenti si sono scagliati compatti contro, il periodo nero diQuello che sta vivendo attualmente anon è certo un bel periodo per...

