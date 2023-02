Uomini e Donne | registrazione 20 febbraio 2023 | Alessio Campoli lascia il programma

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel pomeriggio di lunedì 20si è registrata una nuova puntata diche ha visto protagonista in primis Lavinia Mauro, che ha portato in esterna soloCorvino, facendo infuriare. L’altro tronista Federico Nicotera non c’era mentre i nuovi colleghi Nicole Santinelli e Luca Daffré hanno portato in esterna dei nuovi corteggiatori. Nel trono over c’è stata per la prima volta quest’anno la sfilata deglied è tornata la dama Aurora Tropea. Gemma Galgani ha fatto un’esterna carica di passione con un suo corteggiatore. Che questa sia la volta giusta per lei?anticipazioni, Lavinia Mauro fa arrabbiareche se ...