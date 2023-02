Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 21 02 23

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 febbraio 2023) Facciamo qualcosa, promuoviamo una mozione, raccogliamo le firme, scendiamo in piazza, ma qui si deve fare qualcosa per imporre un limite di tempo ai troni classici diperché che noi DA SETTEMBRE siamo quasi arrivati a mangiarci la colomba e stiamo ancora a parlare degli stessi due tronisti indecisi tra gli stessi due corteggiatori/trici io penso sia una roba illegale, ai confini dell’anticostituzionale, oserei dire. E se almeno Federico Nicotera ha annunciato la scelta (che dovrebbe essere registrata questo fine settimana), Lavinia Mauro ha proprio deciso di terrorizzarci continuando a ripetere di essere ancora ‘confuZiZZima‘ e ‘in alto mare‘, CIOè CAPITO? IN ALTO MARE. Cioè lei davvero vuole tirare la saracinesca degli Elios e sloggiare solo quando Queen Mary sarà non metaforicamente in alto mare per la consueta vacanza in yacht con ...