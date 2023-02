Uomini e Donne, la nuova tronista fa scoppiare il finimondo: Nicole parte alla grande e colpisce i corteggiatori (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata di Uomini e Donne del 21 febbraio ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Al centro dell’attenzione questa volta ci sarà il cavaliere Ivan che nelle puntate precedenti si è dichiarato per l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima però ha deciso di interrompere la loro conoscenza dopo aver scoperto che Ivan ha contattato anche un’altra dama ovvero Desdemona. Dopo le numerose polemiche, nello studio di Maria De Filippi si presenterà un nuovo cavaliere interessato a Gemma Galgani. La dama in passato ha interrotto diverse conoscenze con i suoi corteggiatori ma questa volta sembrerebbe molto interessata al nuovo pretendente. Una coppia invece sembra essere arrivata al lieto fine: si tratta di Alessandro e Pamela che hanno deciso di frequentarsi al di fuori del programma per ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Secondo le anticipazioni, nella puntata didel 21 febbraio ci saranno importanti novità che riguarderanno il trono over. Al centro dell’attenzione questa volta ci sarà il cavaliere Ivan che nelle puntate precedenti si è dichiarato per l’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima però ha deciso di interrompere la loro conoscenza dopo aver scoperto che Ivan ha contattato anche un’altra dama ovvero Desdemona. Dopo le numerose polemiche, nello studio di Maria De Filippi si presenterà un nuovo cavaliere interessato a Gemma Galgani. La dama in passato ha interrotto diverse conoscenze con i suoima questa volta sembrerebbe molto interessata al nuovo pretendente. Una coppia invece sembra essere arrivata al lieto fine: si tratta di Alessandro e Pamela che hanno deciso di frequentarsi al di fuori del programma per ...

