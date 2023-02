Uomini e Donne | anticipazioni puntata 21 Febbraio

Leggi su zon

(Di martedì 21 febbraio 2023) In onda oggi, martedì 21alle ore 14.45, una nuovadi. Alessandro e Pamela del trono Over lasceranno insieme il programma. Armando, invece, dichiarerà di essere interessato a Desdemona e, per questo motivo, avrà una discussione con Gianni Sperti. Quest’ultimo accusa il cavaliere di non essere interessato a nessuna donna e di voler continuare a partecipare al programma senza concludere mai. Armando, con toni altrettanto accesi, replica che non gli piace più nessuna e che c’era solo una donna a cui era realmente interessato. Riccardo, invece, deciderà di interrompere la sua conoscenza con Michela. Nelle scorse puntate Ivan ha manifestato un interesse per Tina e i due sono usciti in esterna. L’opinionista, però, ha deciso di non proseguire la conoscenza e ha annullato l’aperitivo in ...