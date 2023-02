Uomini e Donne, anticipazioni 21 febbraio 2023: Alessandro e Pamela lasciano la trasmissione, ultime news su Armando e Riccardo (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Ivan, che ha dovuto incassare ben tre no, da parte di Desdemona, Paola e l’opinionista Tina Cipollari, e dopo aver visto Nicole, la nuova tronista che sta conoscendo meglio Cristian e Mattia, con i dubbi su Andrea, oggi torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sul trono Over? Tutti, lo ricordiamo, sono lì, indipendentemente dall’età e dai percorsi di vita, per innamorarsi. View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Alessandro e Pamela lasciano insieme Uomini e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver visto al centro dello studio Ivan, che ha dovuto incassare ben tre no, da parte di Desdemona, Paola e l’opinionista Tina Cipollari, e dopo aver visto Nicole, la nuova tronista che sta conoscendo meglio Cristian e Mattia, con i dubbi su Andrea, oggi torna, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sul trono Over? Tutti, lo ricordiamo, sono lì, indipendentemente dall’età e dai percorsi di vita, per innamorarsi. View this post on Instagram A post shared by(@insiemee ...

