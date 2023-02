Università, la ministra Bernini: «A Medicina fino a un terzo di posti in più» (Di martedì 21 febbraio 2023) Aumento tra il 20% e il 30% rispetto allo scorso anno dei posti per Medicina, più borse di studio e presìdi di mentoring e counseling per gli studenti in difficoltà. Sono queste le novità di quest’anno per riformare l’accesso alle discipline sanitarie e sulle quali sta lavorando il gruppo di lavoro istituito al Miur con i principali soggetti coinvolti. «Vogliamo che le cose cambino già dal prossimo anno accademico», ha detto la ministra dell’Università Anna Maria Bernini in un’intervista a Repubblica. «Il tavolo tecnico – spiega la ministra – serve a trovare la sintesi tra le diverse esigenze: vogliamo allargare l’entrata a Medicina ma in maniera programmata e sostenibile. Ho chiesto al gruppo di lavoro di fare un’analisi scrupolosa dei fabbisogni reali ed effettivi. ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Aumento tra il 20% e il 30% rispetto allo scorso anno deiper, più borse di studio e presìdi di mentoring e counseling per gli studenti in difficoltà. Sono queste le novità di quest’anno per riformare l’accesso alle discipline sanitarie e sulle quali sta lavorando il gruppo di lavoro istituito al Miur con i principali soggetti coinvolti. «Vogliamo che le cose cambino già dal prossimo anno accademico», ha detto ladell’Anna Mariain un’intervista a Repubblica. «Il tavolo tecnico – spiega la– serve a trovare la sintesi tra le diverse esigenze: vogliamo allargare l’entrata ama in maniera programmata e sostenibile. Ho chiesto al gruppo di lavoro di fare un’analisi scrupolosa dei fabbisogni reali ed effettivi. ...

