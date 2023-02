‘Una Voce per San Marino’, Senhit: «Sorprese sia canore che umane» (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il secondo anno consecutivo, Senhit si prepara a condurre – insieme a Jonathan Kashanian – la serata finale di Una Voce per San Marino. L’appuntamento è per sabato 25 febbraio e potrà essere seguito in tv su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv). «Sono stata battezzata l’anno scorso. – ci dice Senhit – Tra l’altro, il programma ci è scoppiato in mano perché è andato molto bene. Quest’anno la troupe di San Marino ha deciso quindi che squadra che vince non si cambia». L’artista – che ha gareggiato per la Repubblica di San Marino due volte all’Eurovision Song Contest – ci anticipa che, oltre a presentare, si esibirà anche sulle note di Adrenalina. «Sarà l’occasione di riproporre l’Adrenalina, ma in versione particolare. Ti do, anzi, uno spoiler. Tra ... Leggi su funweek (Di martedì 21 febbraio 2023) Per il secondo anno consecutivo,si prepara a condurre – insieme a Jonathan Kashanian – la serata finale di Unaper San Marino. L’appuntamento è per sabato 25 febbraio e potrà essere seguito in tv su San Marino Rtv (canale 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivusat, oltre che in streaming sul sito della tv). «Sono stata battezzata l’anno scorso. – ci dice– Tra l’altro, il programma ci è scoppiato in mano perché è andato molto bene. Quest’anno la troupe di San Marino ha deciso quindi che squadra che vince non si cambia». L’artista – che ha gareggiato per la Repubblica di San Marino due volte all’Eurovision Song Contest – ci anticipa che, oltre a presentare, si esibirà anche sulle note di Adrenalina. «Sarà l’occasione di riproporre l’Adrenalina, ma in versione particolare. Ti do, anzi, uno spoiler. Tra ...

