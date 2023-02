Una ragazza polacca sostiene di essere Maddie McCann, la piccola scomparsa nel 2007 (Di martedì 21 febbraio 2023) 'Sono io Maddie McCann' . A sostenerlo è una giovane polacca, Julia Wendelt , che ha creato un account su Instagram, @iammadeleinemccan, in cui afferma di essere Madeleine 'Maddie' McCann , la ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) 'Sono io' . A sostenerlo è una giovane, Julia Wendelt , che ha creato un account su Instagram, @iammadeleinemccan, in cui afferma diMadeleine ', la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Sono Maddie': una ragazza polacca chiede la prova del Dna, è certa di essere la bimba britannica scomparsa in Port… - RaiNews : 'Penso di essere Maddie'. Julia, una ragazza polacca di 21 anni, sostiene di essere la bambina britannica di quasi…