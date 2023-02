Un Posto al Sole Anticipazioni 22 febbraio 2023: Roberto rassicura Marina sul suo amore ma Lara è ancora pericolosa! (Di martedì 21 febbraio 2023) Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto cercherà di rassicurare Marina mentre Lara si farà sempre più ingombrante. Attenzione anche a Valsano, pronto a fare un gesto eclatante. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 febbraio 2023) Vediamo ledella Puntata di Unalin onda il 22. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono checercherà dirementresi farà sempre più ingombrante. Attenzione anche a Valsano, pronto a fare un gesto eclatante.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Siamo i soli svegli in tutto l’universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse è in un posto del mio cuore… - tankerenemytv : @LaVeritaWeb A posto siamo. Quell'asse ci finirà dritto là dove non batte mai il sole! - infoitcultura : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 21 febbraio 2023 - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni, 21 febbraio 2023 - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 21 febbraio 2023 -