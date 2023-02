Un posto al sole, anticipazioni 21 febbraio 2023: Roberto affronta Lara (Di martedì 21 febbraio 2023) Roberto Ferri vorrà vederci chiaro su Lara Martinelli, come segnalano le anticipazioni di Un posto al sole relative all'episodio di martedì 21 febbraio 2023. L'imprenditore, nel bel mezzo del suo matrimonio con Marina, ha visto entrare in sala la sua ex compagna e socia con in braccio suo figlio. Questo arrivo a sorpresa ha fortemente destabilizzato la Giordano che ha avuto persino qualche titubanza a continuare la cerimonia. Tuttavia, Marina ha deciso di concedere il suo sì a Roberto, ma non è riuscita a celare la sua amarezza. Poco dopo, nonostante le rassicurazioni di Ferri, la donna è apparsa preoccupata e pensierosa e si è rifiutata di andare con lui a conoscere quello che crede sia suo figlio. Roberto, infatti, ignora che ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 21 febbraio 2023)Ferri vorrà vederci chiaro suMartinelli, come segnalano ledi Unalrelative all'episodio di martedì 21. L'imprenditore, nel bel mezzo del suo matrimonio con Marina, ha visto entrare in sala la sua ex compagna e socia con in braccio suo figlio. Questo arrivo a sorpresa ha fortemente destabilizzato la Giordano che ha avuto persino qualche titubanza a continuare la cerimonia. Tuttavia, Marina ha deciso di concedere il suo sì a, ma non è riuscita a celare la sua amarezza. Poco dopo, nonostante le rassicurazioni di Ferri, la donna è apparsa preoccupata e pensierosa e si è rifiutata di andare con lui a conoscere quello che crede sia suo figlio., infatti, ignora che ...

