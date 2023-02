Un francese per Fiorentina-Braga: la designazione arbitrale (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il sestetto arbitrale designato per Fiorentina-Braga, playoff di Conference League: Arbitro - Benoît Bastien FRA Assistenti - H... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) Ecco il sestettodesignato per, playoff di Conference League: Arbitro - Benoît Bastien FRA Assistenti - H...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerzaLoggia : Ieri, S.E. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto per gli Affari Generali ????, ha siglato con S.E. la Sig.ra Florence Man… - MarcoFattorini : Una fonte del ministero degli Esteri francese: «Se Meloni per settimane non è riuscita a trovare un buco in agenda… - PagellaPolitica : Fratelli d’Italia dice che il Pil italiano cresce più di quello francese e tedesco per merito del governo Meloni. M… - JuvMania : #Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo e oggi ha giocato l'intera partitella a ranghi misti con la #NextGen. Il fr… - Skywalk59735517 : RT @DanielaColi2: Per Münchau il prossimo presidente francese sarà Marine Le Pen, pro-Putin e pronta a uscire dalla Nato, ma non contro eur… -