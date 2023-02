Un anno fa in Ucraina: Ciaccheri alla fiaccolata promossa da Europe for Peace per sabato prossimo ai Fori Imperiali (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ad un anno dall’inizio del conflitto ucraino-russo aderisco alla fiaccolata finale di sabato 25 febbraio a Roma, promossa da Europe For Peace, alla presenza di Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL e Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, con partenza da Largo Corrado Ricci ai Fori Imperiali e arrivo in Campidoglio a partire dalle ore 17,30 e fino alle ore 19,30. La tragedia del conflitto a cui abbiamo assistito in questo anno e la minaccia di un’ulteriore recrudescenza del conflitto dobbiamo non cessare di credere che esista una via di pace, una via di diplomazia su cui dobbiamo fare di più. Per una risoluzione pacifica del conflitto, per far cessare subito le ostilità ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) “Ad undall’inizio del conflitto ucraino-russo aderiscofinale di25 febbraio a Roma,daForpresenza di Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL e Andrea Riccardi, Fondatore della Comunità di Sant’Egidio, con partenza da Largo Corrado Ricci aie arrivo in Campidoglio a partire dalle ore 17,30 e fino alle ore 19,30. La tragedia del conflitto a cui abbiamo assistito in questoe la minaccia di un’ulteriore recrudescenza del conflitto dobbiamo non cessare di credere che esista una via di pace, una via di diplomazia su cui dobbiamo fare di più. Per una risoluzione pacifica del conflitto, per far cessare subito le ostilità ...

