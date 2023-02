Un anno di guerra Cambiano gli equilibri 'Vittoria ucraina mutilata, russi ai piedi di Xi' (Di martedì 21 febbraio 2023) L'analista Fabbri: trincee e bombardamenti, siamo tornati nel '900 'Mosca si accontenterebbe del Donbass, Kiev dovrà rinunciare a qualcosa. Si ripropone uno schema di blocchi contrapposti, Cina contro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) L'analista Fabbri: trincee e bombardamenti, siamo tornati nel '900 'Mosca si accontenterebbe del Donbass, Kiev dovrà rinunciare a qualcosa. Si ripropone uno schema di blocchi contrapposti, Cina contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Le fake news, il meteo e gli scemi di guerra. Un anno dopo ?? #UkraineRussiaWar? - sandrogozi : Un anno di guerra, un’aggressione sanguinaria e un attacco alla democrazia. Messaggio a #Putin: l’#Ucraina non è s… - santegidionews : Ad un anno dall'inizio della guerra in #Ucraina, Manifestazioni e Fiaccolate per la pace a Roma e in altre città d'… - paolo_lamp : A un anno dall'inizio della #Guerra vedo ben poche possibilità a mettere fine se entrambi i presidenti non voglio p… - pa_tere : RT @DataroomCorsera: Ad un anno dall'invasione dell'Ucraina l’Ue ha già dato a Kiev 30 miliardi tra aiuti economici e finanziari. I negozia… -