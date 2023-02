Un 27enne morto in casa, sul corpo inferte coltellate: si indaga sul caso (Di martedì 21 febbraio 2023) Pesaro , un 27enne è stato trovato morto in casa con ferite da arma da taglio al torace. A trovare il corpo è stato un familiare che, non vedendo il giovane recarsi al lavoro, è andato a cercarlo ... Leggi su globalist (Di martedì 21 febbraio 2023) Pesaro , unè stato trovatoincon ferite da arma da taglio al torace. A trovare ilè stato un familiare che, non vedendo il giovane recarsi al lavoro, è andato a cercarlo ...

