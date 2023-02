Ultimo, la prova di un Pd disperato: fino a dove si spinge Bettini sul cantante (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Pd ormai allo sbando sposa la causa di Ultimo. In cerca di nuovi ideali e programmi, la sinistra si mette a difendere il cantante di San Basilio che non è nemmeno salito sul podio dell'Ariston. In una lettera a Il Corriere della Sera, infatti, Goffredo Bettini, si spende per Ultimo: "La sinistra si è rinsecchita nella funzione principalmente di governo. Ecco il mio invito, nel contesto di un discorso ben riportato da Tommaso Labate, di interessarsi ad Ultimo. Che nella sua musica non ha alcun fine ideologico. Politico o partitico. Né indica una via da percorrere. Né si atteggia a profeta; piuttosto è semplicemente sé stesso. Risultando né adulatore 'corretto' dei gusti dominanti, né trasgressore 'scorretto' a testimoniare una protesta, un piccolo scandalo. Si sottrae da questo gioco degli specchi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Pd ormai allo sbando sposa la causa di. In cerca di nuovi ideali e programmi, la sinistra si mette a difendere ildi San Basilio che non è nemmeno salito sul podio dell'Ariston. In una lettera a Il Corriere della Sera, infatti, Goffredo, si spende per: "La sinistra si è rinsecchita nella funzione principalmente di governo. Ecco il mio invito, nel contesto di un discorso ben riportato da Tommaso Labate, di interessarsi ad. Che nella sua musica non ha alcun fine ideologico. Politico o partitico. Né indica una via da percorrere. Né si atteggia a profeta; piuttosto è semplicemente sé stesso. Risultando né adulatore 'corretto' dei gusti dominanti, né trasgressore 'scorretto' a testimoniare una protesta, un piccolo scandalo. Si sottrae da questo gioco degli specchi, ...

