Ultime Notizie – Zelensky contro Berlusconi: “Nessuno ha mai bombardato casa sua” – Video (Di martedì 21 febbraio 2023) “Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa, Nessuno si è presentato con i carri armati nel suo giardino…”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nella conferenza stampa con il premier Giorgia Meloni risponde così ad una domanda sulle recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi. “Da premier non avrei mai parlato con Zelensky”, le parole del leader di Forza Italia, che nei giorni successivi ha ribadito il sostegno all’Ucraina e l’impegno per la pace. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “gli ha maisi è presentato con i carri armati nel suo giardino…”. Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr, nella conferenza stampa con il premier Giorgia Meloni risponde così ad una domanda sulle recenti dichiarazioni di Silvio. “Da premier non avrei mai parlato con”, le parole del leader di Forza Italia, che nei giorni successivi ha ribadito il sostegno all’Ucraina e l’impegno per la pace. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che ladinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri ...

