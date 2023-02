Ultime Notizie – Zelensky contro Berlusconi, Meloni a Kiev garantisce sostegno Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) Le lacrime, la commozione a Bucha e Irpin, la medaglia forgiata dai proiettili russi stretta nella mano. Giorgia Meloni arriva a Kiev dopo un lungo viaggio, una notte intera sullo stesso treno che, appena 24 ore prima, aveva portato in Ucraina il Presidente statunitense Joe Biden. E’ in ritardo sulla tabella di marcia, ma salva tutte le tappe del programma, un modo per far sentire la sua vicinanza, il sostegno pieno e a 360 gradi dell’Italia a Kiev “fino alla fine”, “senza tentennamenti”, scandisce al fianco del Presidente Volodymyr Zelensky. Ma dalla sala regale dove si tiene la conferenza stampa, ‘congelata’ per motivi di sicurezza, i telefoni e i pc dei giornalisti lasciati fuori, arrivano le domande sull’intemerata di Silvio Berlusconi contro il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Le lacrime, la commozione a Bucha e Irpin, la medaglia forgiata dai proiettili russi stretta nella mano. Giorgiaarriva adopo un lungo viaggio, una notte intera sullo stesso treno che, appena 24 ore prima, aveva portato in Ucraina il Presidente statunitense Joe Biden. E’ in ritardo sulla tabella di marcia, ma salva tutte le tappe del programma, un modo per far sentire la sua vicinanza, ilpieno e a 360 gradi dell’“fino alla fine”, “senza tentennamenti”, scandisce al fianco del Presidente Volodymyr. Ma dalla sala regale dove si tiene la conferenza stampa, ‘congelata’ per motivi di sicurezza, i telefoni e i pc dei giornalisti lasciati fuori, arrivano le domande sull’intemerata di Silvioil ...

