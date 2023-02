Ultime Notizie – Wanda Nara | “Io e Icardi stiamo insieme”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 febbraio 2023) “‘Belve’? Per me è un complimento perché si tratta di persone non gregarie che lottano per conquistare quello che vogliono”. La ‘belva’ Francesca Fagnani torna da domani 21 febbraio con il suo programma, ma stavolta in prima serata su Rai2, per cinque martedì. Un programma prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con Fremantle Italia. La prima puntata parte con un serraglio carico di ‘belve’: dal presidente del Senato Ignazio La Russa ad Anna Oxa, che concede la sua prima intervista a Fagnani dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ae Naike Rivelli. “Un’offerta molto chiara per il target dei giovani”, sottolinea il direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Stefano Coletta, partecipando alla presentazione del programma, nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma, via telefono perché ...