Ultime Notizie – Ucraina | Zelensky incontra Meloni | “Grazie per aiuti | ora rafforzare sanzioni a Russia”

"Con Giorgia Meloni abbiamo lavorato su tutti gli aspetti della nostra partnership con l'Italia, a livello bilaterale e nell'ambito delle istituzioni europee e a livello internazionale. Ringrazio l'Italia per il nuovo pacchetto di aiuti militari per i nostri difensori, è molto importante in questo momento. In particolare, i sistemi di difesa antiaerea salvano vite e danno sicurezza alle nostre città". Così il presidente ucraino Zelensky dopo l'incontro con il premier italiano Giorgia Meloni. "Abbiamo discusso nuovi passi per nuove sanzioni alla Russia: finché continua l'aggressione, le sanzioni devono rafforzarsi". "Abbiamo pensato a come l'Italia possa contribuire concretamente alla pace. Lo stato terrorista finora non riconosce la necessità di fermare ...

