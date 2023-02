Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Grazie Italia, vincere è nostro destino” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Noi vinceremo, Ucraina, Europa e tutto il mondo libero, vincere è il nostro destino“. Lo dice Volodymyr Zelensky in un videomessaggio proiettato nel corso della cena di gala all’hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin. La serata è organizzata da United Onlus, che con l’ex pallone d’oro ucraino Andriy Shevchenko ha dato vita a United for Ukraine per raccogliere aiuti per sostenere la resistenza di Kiev all’invasione russa, anche con la collaborazione del mondo dello sport. Tra le personalità presenti, i ministri del Turismo, Daniela Santanchè, e dello Sport, Andrea Abodi. “Lo scorso anno -dice il presidente ucraino, introdotto da un breve intervento di Shevcenko- è stato uno dei più difficili della storia dell’Ucraina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Noimo,, Europa e tutto il mondo libero,è il“. Lo dice Volodymyrin un videomessaggio proiettato nel corso della cena di gala all’hotel Gallia a Milano per raccogliere fondi per la ricostruzione dello stadio di Irpin. La serata è organizzata da United Onlus, che con l’ex pallone d’oro ucraino Andriy Shevchenko ha dato vita a United for Ukraine per raccogliere aiuti per sostenere la resistenza di Kiev all’invasione russa, anche con la collaborazione del mondo dello sport. Tra le personalità presenti, i ministri del Turismo, Daniela Santanchè, e dello Sport, Andrea Abodi. “Lo scorso anno -dice il presidente ucraino, introdotto da un breve intervento di Shevcenko- è stato uno dei più difficili della storia dell’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -