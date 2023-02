Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo a una domanda sulle parole di Silvio Berlusconi, dopo le dichiarazioni congiunte con il premier Giorgia Meloni a Kiev. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, Nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi”, dice Zelensky. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Io credo che ladinon sia mai stata bombardata dai missili”. Così il presidente ucraino Volodymyr, rispondendo a una domanda sulle parole di Silvio, dopo le dichiarazioni congiunte con il premier Giorgia Meloni a Kiev. “I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l’approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che ladinon sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino disua,ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi”, dice. ...

