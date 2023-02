Ultime Notizie – Ucraina, sindaco Bucha racconta a Meloni i massacri – Video (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sindaco di Bucha, Anatoly Fedouk, ha accolto la premier Giorgia Meloni raccontandole, nei minimi dettagli, quello che è passato alla storia come il ‘massacro’ della cittadina alle porte di Kiev. Sotto la pioggia battente, accompagnati da una traduttrice che riportava alla premier le parole del primo cittadino, Meloni ha ascoltato commossa, prima di depositare due composizioni di fiori rossi in memoria delle vittime delle fosse comuni. Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse dalle forze russe a Bucha, il mondo intero si strinse nella commozione e nell’indignazione all’Ucraina. Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una ‘trappola mediatica’ dell’Occidente. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ildi, Anatoly Fedouk, ha accolto la premier Giorgiandole, nei minimi dettagli, quello che è passato alla storia come il ‘massacro’ della cittadina alle porte di Kiev. Sotto la pioggia battente, accompagnati da una traduttrice che riportava alla premier le parole del primo cittadino,ha ascoltato commossa, prima di depositare due composizioni di fiori rossi in memoria delle vittime delle fosse comuni. Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse dalle forze russe a, il mondo intero si strinse nella commozione e nell’indignazione all’. Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una ‘trappola mediatica’ dell’Occidente. ...

