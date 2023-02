Ultime Notizie – Ucraina, Putin: “Loro hanno iniziato guerra, da Occidente dichiarazioni ipocrite” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Voglio ripeterlo, Loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla”. Vladimir Putin presenta così la sua narrativa sull’attacco all’Ucraina del 24 febbraio scorso nel discorso sullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Non avevamo dubbi”, ha aggiunto, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza nazionale”, ha detto ancora Putin parlando di una “fase di drastici cambiamenti” in cui “ognuno di noi ha enorme responsabilità”. L’ultima volta che Putin aveva tenuto il discorso presidenziale sullo stato della Federazione è stato nel mese di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Voglio ripeterlo,lae noi abbiamo usato la forza per fermarla”. Vladimirpresenta così la sua narrativa sull’attacco all’del 24 febbraio scorso nel discorso sullo stato della nazione che sta pronunciando di fronte all’assemblea federale. “Non avevamo dubbi”, ha aggiunto, sul fatto che nel febbraio dello scorso anno “tutto era pronto per un’azione punitiva di Kiev in Donbass”. “Tutto questo era completamente contrario ai documenti accettati dal consiglio di Sicurezza nazionale”, ha detto ancoraparlando di una “fase di drastici cambiamenti” in cui “ognuno di noi ha enorme responsabilità”. L’ultima volta cheaveva tenuto il discorso presidenziale sullo stato della Federazione è stato nel mese di ...

