Ultime Notizie – Ucraina, Meloni verso Kiev: “Sostegno Italia a 360 gradi” (Di martedì 21 febbraio 2023) Il premier Giorgia Meloni verso Kiev per stringere la mano al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, prima dell’anniversario dell’anno di guerra, che cade nella giornata di venerdì. Nella mattinata di lunedì si diffonde la notizia della presenza del presidente americano Joe Biden a Kiev -l’immagine dell’abbraccio tra i due leader è destinato a restare nella storia-, poco dopo viene reso noto che Giorgia Meloni incontrerà a Varsavia il primo ministro Mateusz Morawiecki, poi, il presidente Andrzej Duda. Subito dopo in volo ai confini della Polonia e poi il lungo viaggio in treno verso l’Ucraina, dove Meloni -oltre a Kiev- dovrebbe far tappa anche in altre località deturpate dalla guerra. Sono ore di grande ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Il premier Giorgiaper stringere la mano al presidente dell’Volodymyr Zelensky, prima dell’anniversario dell’anno di guerra, che cade nella giornata di venerdì. Nella mattinata di lunedì si diffonde la notizia della presenza del presidente americano Joe Biden a-l’immagine dell’abbraccio tra i due leader è destinato a restare nella storia-, poco dopo viene reso noto che Giorgiaincontrerà a Varsavia il primo ministro Mateusz Morawiecki, poi, il presidente Andrzej Duda. Subito dopo in volo ai confini della Polonia e poi il lungo viaggio in trenol’, dove-oltre a- dovrebbe far tappa anche in altre località deturpate dalla guerra. Sono ore di grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -