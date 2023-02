Ultime Notizie – Ucraina, Meloni su discorso Putin: “Propaganda già sentita” (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole pronunciate questa mattina da Vladimir Putin? “Una parte del mio cuore sperava che dicesse parole diverse, aspettando un passo avanti. Quello che abbiamo sentito stamani è la Propaganda già sentita. I fatti sono diversi”. Così Giorgia Meloni, tra le macerie di Irpin, risponde a chi gli chiede un commento sulle parole del Cremlino. Putin “ha detto che lavora per la diplomazia, per evitare il conflitto, ma la verità è che c’è qualcuno che è l’invasore e qualcuno che si sta difendendo. E il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta comunque cercando di presentare un piano di pace”. “Per quanto riguarda quello che dice Putin sul fatto di dover liberare gli ucraini perché c’è un regime – prosegue Meloni – quello che vedo qua è un popolo che chiede ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole pronunciate questa mattina da Vladimir? “Una parte del mio cuore sperava che dicesse parole diverse, aspettando un passo avanti. Quello che abbiamo sentito stamani è lagià. I fatti sono diversi”. Così Giorgia, tra le macerie di Irpin, risponde a chi gli chiede un commento sulle parole del Cremlino.“ha detto che lavora per la diplomazia, per evitare il conflitto, ma la verità è che c’è qualcuno che è l’invasore e qualcuno che si sta difendendo. E il paradosso è che chi è vittima di questa aggressione sta comunque cercando di presentare un piano di pace”. “Per quanto riguarda quello che dicesul fatto di dover liberare gli ucraini perché c’è un regime – prosegue– quello che vedo qua è un popolo che chiede ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VesuvioLive : Gas, le bollette costeranno di meno: le famiglie risparmieranno quasi 800 euro - FolBorse : Oro: outlook con dollaro Usa e tassi Fed. I 4 scenari - corgiallorosso : Individuale per #Dybala - infoitestero : Live guerra in Ucraina, giorno 362 ultime Notizie - pccpla : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, oggi Meloni a Kiev per incontrare Zelensky. DIRETTA -