Ultime Notizie – Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: visita Bucha e Irvin poi incontro con Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) La premier Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev a bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. La presidente del Consiglio è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa. In mattinata, dopo una breve pausa in albergo post 'traversata', Meloni visiterà Bucha e Irpin, due località simbolo del conflitto e dell'aggressione russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

