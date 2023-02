Ultime Notizie – Ucraina, l’allarme di Zuppi: “Si rischia Armageddon nucleare” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non c’è pace senza politica”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei che riflettendo sulla guerra in Ucraina ad un anno dal conflitto, ha messo in guardia sul rischio di un “Armageddon nucleare”. “Solo la politica – ha detto nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno accademico a Roma Tre – crea un quadro comune, allontana ciò che divide e trova ciò che unisce, rende più umani. E la politica sa e può usare la diplomazia e anche i tanti modi per preparare il terreno, creare l’ambiente favorevole, maturare le convergenze che permettono la pace“. Per questo, ha detto, “mi ha colpito con preoccupazione come al Parlamento Europeo una Risoluzione che sollecitava l’apertura di un negoziato sia stata rigettata da 470 voti su 630. Mi è sembrato come un segnale della rinuncia della politica e la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non c’è pace senza politica”. Lo ha detto il cardinale Matteo, presidente della Cei che riflettendo sulla guerra inad un anno dal conflitto, ha messo in guardia sul rischio di un “”. “Solo la politica – ha detto nel suo intervento all’inaugurazione dell’Anno accademico a Roma Tre – crea un quadro comune, allontana ciò che divide e trova ciò che unisce, rende più umani. E la politica sa e può usare la diplomazia e anche i tanti modi per preparare il terreno, creare l’ambiente favorevole, maturare le convergenze che permettono la pace“. Per questo, ha detto, “mi ha colpito con preoccupazione come al Parlamento Europeo una Risoluzione che sollecitava l’apertura di un negoziato sia stata rigettata da 470 voti su 630. Mi è sembrato come un segnale della rinuncia della politica e la ...

