Ultime Notizie – Ucraina | da Navalny manifesto in 15 punti | “Sconfitta Russia inevitabile”

Il dissidente russo Aleksei Navalny ha pubblicato, dal carcere in cui sconta una condanna a più di nove anni, un manifesto in 15 punti per la pace e, soprattutto, il futuro della Russia in cui prevede l'impiego dei proventi dell'export di gas e petrolio per risarcire l'Ucraina dai danni della guerra, la convocazione di elezioni generali libere, l'istituzione di un'assemblea costituente, ma soprattutto, che la Russia intraprenda la strada dell'Europa, la sua unica scelta. Il documento è stato pubblicato in coincidenza con l'anniversario dell'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. "Il Presidente russo Putin ha dato inizio a una guerra di aggressione ingiusta contro l'Ucraina, con pretesti ridicoli. Sta disperatamente cercando ...

