Ultime Notizie – Ucraina | Conte | “Ben venga Meloni a Kiev ma negoziato di pace è sparito”

"Ben venga il viaggio della Meloni a Kiev ma vi rendete conto che il negoziato di pace è sparito da tutti i summit? Ormai si parla solo di maggiori spese e più sofisticate armi da inviare ed è l'unica prospettiva sul tavolo. Vogliamo lavorare per una via d'uscita?". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte rilasciando dichiarazioni a margine dell'incontro con rappresentanti del settore e una delegazione degli esodati. "Io non sono più presidente del Consiglio quindi non mi permetto di rivolgere un appello al presidente Putin. Spetta all'attuale premier. Mi rivolgo alla popolazione russa, che ha sentito il discorso di Putin – dice Conte – cari amici russi, ci sono antichi legami di amicizia e solidarietà tra le nostre popolazioni ed è verissimo che ...

