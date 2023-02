Ultime Notizie – Ucraina, Casa Bianca: “Biden impaziente di dare benvenuto a Meloni in Usa” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Il presidente Joe Biden non vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgia Meloni a Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa, Biden e Meloni “hanno discusso dello stretto coordinamento sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Nel discorso di questo pomeriggio “il presidente Biden ribadirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo che sarà necessario”, ha spiegato John Kirby, il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. Nell’incontro con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Il presidente Joenon vede l’ora diil” alla premier italiana Giorgiaa Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto ladopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa,“hanno discusso dello stretto coordinamento sul sostegno all’, compresa l’assistenza di sicurezza, economica e umanitaria”. Nel discorso di questo pomeriggio “il presidenteribadirà che gli Stati Uniti continueranno a stare al fianco dell’per tutto il tempo che sarà necessario”, ha spiegato John Kirby, il portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della. Nell’incontro con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - VesuvioLive : I genitori di Angela dopo il Dna: “Speriamo di poter riabbracciare la nostra amata figlia” - PianetaMilan : .@acmilanyouth, pari per l'#Under17 nel #derby: adesso inizia lo sprint finale | #News - @acmilan #ACMilan #Milan… - VesuvioLive : La ragazza venezuelana non è Angela Celentano: il test del DNA spegne le speranze - CorriereCitta : Roma, pallanuotista 16enne bullizzato da compagni e allenatore: non esce più dalla sua stanza -