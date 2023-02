Ultime Notizie – Ucraina, Biden sente Meloni: focus su sostegno a Kiev (Di martedì 21 febbraio 2023) Il premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. “Il presidente Joe Biden non vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgia Meloni a Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa, Biden e Meloni “hanno discusso dello stretto coordinamento sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Il premier Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamatoappena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sulall’, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria. “Il presidente Joenon vede l’ora di dare il benvenuto” alla premier italiana Giorgiaa Washington “quando le loro agende saranno allineate”. Lo rende noto la Casa Bianca dopo la telefonata tra i due leader, nella quale, si precisa,“hanno discusso dello stretto coordinamento sul ...

