Ultime Notizie – Turismo, rinasce la ‘Strada Regia delle Calabrie’: Open Source lo studio durato 8 anni (Di martedì 21 febbraio 2023) Otto anni di ricerche, decine di borghi appenninici del Sud dal grande valore sociale, storico e culturale emersi dal passato. rinasce così la storia de ‘La Strada Regia delle Calabrie‘ grazie alla ricerca lunga 8 anni realizzata dall’architetto Luca Esposito. Pasionario di storia dell’architettura, Esposito ha riscoperto l’antico collegamento di epoca romana che lega Campania, Basilicata e Calabria e rimasto come nascosto dall’inaugurazione dell’A3 aperta nel 1962. Lo studio di Luca Esposito, membro dell‘Archeoclub D’Italia, è ora un‘opera Open Source accessibile a tutti su www.academia.edu che racconta in oltre 200 pagine un percorso che da Napoli a Reggio Calabria attraversa 430 chilometri di territorio. “Con questa pubblicazione abbiamo varato un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Ottodi ricerche, decine di borghi appenninici del Sud dal grande valore sociale, storico e culturale emersi dal passato.così la storia de ‘La StradaCalabrie‘ grazie alla ricerca lunga 8realizzata dall’architetto Luca Esposito. Pasionario di storia dell’architettura, Esposito ha riscoperto l’antico collegamento di epoca romana che lega Campania, Basilicata e Calabria e rimasto come nascosto dall’inaugurazione dell’A3 aperta nel 1962. Lodi Luca Esposito, membro dell‘Archeoclub D’Italia, è ora un‘operaaccessibile a tutti su www.academia.edu che racconta in oltre 200 pagine un percorso che da Napoli a Reggio Calabria attraversa 430 chilometri di territorio. “Con questa pubblicazione abbiamo varato un ...

