Ultime Notizie – Tumori | al via test vaccini su larga scala

Al via entro quest'anno in Gb i test clinici su larga scala su vaccini per diverse forme di cancro. L'arruolamento dei pazienti comincerà a partire da settembre 2023. Il governo del Regno Unito collaborerà con la tedesca BioNTech per arrivare fino a 10mila persone inserite in studi clinici su immunoterapie a mRna per trattare i Tumori. L'annuncio ufficiale era arrivato nei giorni scorsi ed è stato ribadito dai vertici di BioNTech. Il progetto è gestito dal servizio sanitario nazionale (Nhs) e da Genomics England. L'obiettivo – ha spiegato BioNTech – è accelerare la ricerca su questo fronte, cogliendo le lezioni della pandemia di Covid-19. Contro il coronavirus Sars-CoV-2, infatti, lo sviluppo del vaccino fu accelerato anche grazie alla collaborazione tra sistemi sanitari, mondo accademico, autorità ...

