Ultime Notizie – Treviso | uomo sequestrato picchiato e rapinato in casolare | tre arresti

Gli hanno teso una trappola in chat, attirandolo in un casolare in costruzione della provincia di Treviso e lì lo hanno sequestrato, violentemente percosso e rapinato. Grazie all'intervento dei carabinieri l'uomo è stato liberato e soccorso ed è scattato l'arrestato in flagranza di reato per i tre presunti responsabili tra i quali un minorenne.

