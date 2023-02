Ultime Notizie – Terremoto Turchia oggi, scossa di magnitudo 6.4 nel Sud (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovo Terremoto in Turchia oggi. Un sisma di magnitudo 6.4 è stato registrato nella provincia di Hatay nel sud del Paese, già colpito dalla scossa devastante dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Dopo la prima scossa ce n’è stata un’altra di magnitudo 5,8 nel distretto di Samandag. I due terremoti sono stati avvertiti in Siria, Egitto, Libano, Iraq, Territori Palestinesi e Giordania. E’ di almeno 3 morti e 213 feriti il primo bilancio delle vittime delle due nuove scosse di Terremoto di questa sera in Turchia secondo quanto ha reso noto il ministro dell’Interno, Suleyman Soylu. Notizie di edifici crollati e persone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) Nuovoin. Un sisma di6.4 è stato registrato nella provincia di Hatay nel sud del Paese, già colpito dalladevastante dello scorso 6 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze, secondo quanto riporta l’agenzia Anadolu. Dopo la primace n’è stata un’altra di5,8 nel distretto di Samandag. I due terremoti sono stati avvertiti in Siria, Egitto, Libano, Iraq, Territori Palestinesi e Giordania. E’ di almeno 3 morti e 213 feriti il primo bilancio delle vittime delle due nuove scosse didi questa sera insecondo quanto ha reso noto il ministro dell’Interno, Suleyman Soylu.di edifici crollati e persone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -