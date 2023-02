Ultime Notizie – Terremoto Siria | 5 morti e 500 feriti per le due nuove scosse

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Almeno cinque persone sono morte ina causa delleche hanno colpito la regione di confine turco-na: due sismi, di magnitudo 6,4 e 5,8 gradi della scala Richter hanno colpito a tre minuti di distanza la regione meridionale della Turchia, con epicentro nel distretto di Samandag, nella provincia turca di Hatay, con effetti che sono stati avvertiti in, Israele, Iraq, Libano e territori palestinesi. Tra le vittime un bambino della città costiera di Tartus, morto per un attacco di cuore, secondo Rami Abdel Rahman, capo dell’Osservatoriono per i diritti umani con sede in Gran Bretagna. Nelle cittàne di Aleppo, Tartus, Hama e Latakia, gli abitanti sono stati presi dal panico e sono saltati giù dai tetti e dai balconi delle ...