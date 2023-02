Ultime Notizie – Superbonus, Ascari: “Faremo barricate, a rischio 25mila aziende per dare contro a M5S” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Per il Superbonus Faremo le barricate perché diciamoci la verità, qui si mettono a rischio 25mila aziende con un decreto vergogna non perché la misura sia sbagliata ma solo perché è stata voluta dal M5S”. Lo dice all’AdnKronos Stefania Ascari, deputata del M5S, parlando di una misura “che crea occupazione, che a fronte di un investimento di 26 miliardi ne ha restituiti 78, che fa crescere il Pil e che fa bene all’ambiente e che ora, 45 giorni dopo averla votata in Manovra, viene tolta”. Con quello che Ascari chiama “il decreto vergogna”, il Governo non cancella il Superbonus, che rimane al 90%, ma abolisce lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi cantieri. Cosa significa? “Significa che si mette fine alla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023) “Per illeperché diciamoci la verità, qui si mettono acon un decreto vergogna non perché la misura sia sbagliata ma solo perché è stata voluta dal M5S”. Lo dice all’AdnKronos Stefania, deputata del M5S, parlando di una misura “che crea occupazione, che a fronte di un investimento di 26 miliardi ne ha restituiti 78, che fa crescere il Pil e che fa bene all’ambiente e che ora, 45 giorni dopo averla votata in Manovra, viene tolta”. Con quello chechiama “il decreto vergogna”, il Governo non cancella il, che rimane al 90%, ma abolisce lo sconto in fattura e la cessione del credito per i nuovi cantieri. Cosa significa? “Significa che si mette fine alla ...

