Ultime Notizie – Start | cos’è e perché è così importante

Il Nuovo Start è rimasto l'unico importante trattato bilaterale sul disarmo nucleare fra Washington e Mosca che, sul controllo degli armamenti, ancora ai tempi dell'Unione Sovietica, aveva incardinato relazioni costruttive e un dialogo fruttuoso che portò alla fine della Guerra fredda. Era stato firmato a Praga da Barack Obama e Dmitry Medvedev il 10 aprile del 2010, nel momento in cui era pensabile il 'reset' delle relazioni proposto dall'Amministrazione americana nel quadro di una politica di disarmo nucleare mai avvenuta, ed esteso al 4 febbraio del 2026 in vista della sua scadenza all'inizio dell'Amministrazione di Joe Biden, unica intesa fra Washington e Mosca nella fase più critica delle relazioni coincisa anche con il ritorno alla Casa Bianca di un rappresentante democratico e 'Old School' nelle relazioni di politica estera. La sospensione ...

