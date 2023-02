Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fratelli d’Italia leader e M5S cala (Di martedì 21 febbraio 2023) Fratelli d’Italia stabile e sempre nettamente primo partito. cala il M5S, salgono Pd e Lega. E’ il quadro delineato dal Sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito del premier Giorgia Meloni è stabile al 31%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede lo 0,7% e ora vale il 17%. Si avvicina il Pd, che guadagna lo 0,7% e sale al 15,8%. La Lega cresce dello 0,4% e arriva al 9,3%. Giù Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,4% e scivolano al 7,4%. Passo avanti di Forza Italia, dal 6,1% al 6,2%. Verdi e Sinistra cedono lo 0,2% e calano al 3,4%. Quindi +Europa (2,8%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 21 febbraio 2023)stabile e sempre nettamente primo partito.il M5S, salgono Pd e Lega. E’ il quadro delineato dalo Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito del premier Giorgia Meloni è stabile al 31%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cede lo 0,7% e ora vale il 17%. Si avvicina il Pd, che guadagna lo 0,7% e sale al 15,8%. La Lega cresce dello 0,4% e arriva al 9,3%. Giù Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,4% e scivolano al 7,4%. Passo avanti di Forza Italia, dal 6,1% al 6,2%. Verdi e Sinistra cedono lo 0,2% eno al 3,4%. Quindi +Europa (2,8%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - ManySkills1701 : @LookInThyHeart_ Sono le ultime notizie relative alla saga di Paperon De Paperoni di Don Rosa, di cui in futuro non… - gino_lio : @itsmeback_ Mi piace pensare che siano le ultime notizie vergognose che date da prima pagina. - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan -