Ultime Notizie Serie A: parlano Galliani, Ausilio e Tare (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, Ausilio: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni» Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Monza, Galliani: «Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma…» Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Lazio, Tare: «Sarà importante arrivare in Champions, vedendo anche come cambierà il format dal 2024» Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a margine dell’evento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni» Piero, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Monza,: «Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma…» Adriano, dirigente del Monza, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Lazio,: «Sarà importante arrivare in Champions, vedendo anche come cambierà il format dal 2024» Igli, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a margine dell’evento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Biden in visita a Kiev. ?? #WangYi a #Kuleba, #Cina non vuole guerra prolungata. ? Tutt… - Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - KarolDeCzajnik : RT @PianetaMilan: #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Zelensky: “Grazie Milan per il continuo supporto alla lotta dell’#Ucraina” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Tian_A1 : #Coronavirus, 65 nuovi casi.Un decesso [ -