Ultime Notizie Serie A: il futuro di Di Maria, parla Adriano (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter, Adriano sul Porto L’ex attaccante brasiliano dell’Inter presenta la sfida contro il Porto per gli ottavi di finale di Champions League. Juve, novità sul futuro di Di Maria L’argentino ha aperto ad una nuova possibilità relativa alla permanenza alla Juventus anche nella prossima stagione Inter, Ausilio: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni» Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Monza, Galliani: «Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma…» Adriano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Inter,sul Porto L’ex attaccante brasiliano dell’Inter presenta la sfida contro il Porto per gli ottavi di finale di Champions League. Juve, novità suldi DiL’argentino ha aperto ad una nuova possibilità relativa alla permanenza alla Juventus anche nella prossima stagione Inter, Ausilio: «Inzaghi nel mirino dei tifosi? Faccio fatica a capirne le motivazioni» Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, hato a margine dell’evento “United for Ukraine” a Milano. Le dichiarazioni. Monza, Galliani: «Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma…»...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Operaio muore schiacciato a Civitavecchia sotto un container, indetto uno sciopero dei lavoratori in tutti i porti.… - TuttoASRoma : Abraham con la maschera. Dybala vuole esserci - CorriereCitta : Rapina in farmacia a Nettuno: bandito armato di pistola minaccia il titolare, la fuga e l’inseguimento in strada - VesuvioLive : Tiziana Cantone, la madre sulla riapertura delle indagini: “Non si è uccisa, voglio i colpevoli” - TuttoASRoma : Nuovi sponsor: la rivoluzione dei Friedkin -