Ultime Notizie – Scoprire la Terra dallo spazio, a Milano 'Looking Beyond' (Di martedì 21 febbraio 2023) Guardare oltre e andare alla scoperta della Terra dallo spazio. Apre con questo obiettivo a a Milano la mostra digitale immersiva "Looking Beyond. Guardare oltre" promossa dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale(Maeci) insieme con l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Telespazio/e-Geos del gruppo Leonardo. "Looking Beyond. Guardare oltre"vuole trasportare il visitatore in un'esperienza coinvolgente tra 60 spettacolari immagini del nostro Pianeta acquisite dai satelliti della costellazione italiana dell'Asi e del ministero della Difesa, Cosmo-SkyMed. L'esposizione viene presentata lunedì prossimo 27 febbraio allo Step FuturAbility District di Milano, alla presenza del presidente Erasmo Carrera di Aidda, l'Associazione Italiana di Aeronautica ed ...

